В Харькове идет зачистка, жителей просят не выходить на улицы [ Редактировать ]
В Харькове производится зачистка от российских диверсионно-разведывательных групп и части российских военных, попавших в город. Харьковчане, не выходите на улицы!
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