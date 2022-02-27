Россияне бросили все силы на Киев и Харьков - Арестович (видео) [ Редактировать ]
Противник выдохся и последние силы бросил на Киев и Харьков. Противник тактически отступает. Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
- Сейчас по всей стране установилась относительная тишина. Кроме Волновахи, которую снова взяли украинские войска и северо-западных районов Киева, где противник попробовал продвинуться отдельными группами как в Харькове.
- Противник отступает и занимает оборону на рубежах 15-20-40 км от Киева.
- В Харькове оккупантов окружили и разбивают.
- Белорусов не боимся. У них всего 17 тыс. войск.
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