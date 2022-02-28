В России отменены торги на бирже, Центробанк запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги [ Редактировать ]
Банк России ввел с 28 февраля временный запрет на продажу брокерами ценных бумаг по поручениям иностранных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Торги на валютном рынке отложены до 10:00 28 февраля по московскому времени.
Торги акциями на Московской бирже начнутся не ранее 15:00. О решении открывать или не открывать торги ЦБ сообщит в 13:00.
28 февраля Евросоюз ввел новые санкции против России из-за вторжения в Украину. Они предполагают заморозку активов ЦБ и отключение некоторых банков от системы SWIFT.
На межбанковском рынке Forex утром в понедельник курс евро достиг нового исторического максимума, торгуясь на уровне 127 рублей.
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