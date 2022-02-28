Мариуполь остается под контролем ВСУ [ Редактировать ]
Ночь в Мариуполе прошла относительно спокойно. Периодически были слышны разрывы снарядов, но где-то в далеко от города. Под утро также были слышны автоматные очереди, сообщает корреспондент "Сегодня".
Вчера, в Мариуполе задержали диверсионную группу возле одного из мостов города. Сообщается, что диверсанты планировали теракты на территории Мариуполя. В 8:05 в Мариуполе объявили воздушную тревогу. Сработали сирены. Но пока относительно спокойно.
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