Цена на хлеб в Харькове резко взлетела [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
В Харькове резко выросла стоимость хлеба на прилавках. Об этом сообщается в социальных сетях.
На фото видно, что хлеб продают по 40 грн.
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