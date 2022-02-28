Зеленский объявил амнистию для участников боевых действий [ Редактировать ]
"Участники боевых действий с боевым опытом будут освобождены из-под ареста и смогут компенсировать свою вину в самых жарких точках войны" - президент Украины Владимир Зеленский.
Решение непростое, но необходимое для защиты нашей страны.
Главное сейчас - оборона.
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