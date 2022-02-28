Появилось видео обстрелов Чернигова (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Враг беспощадно обстреливает Чернигов. По состоянию на 12:20, 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел Чернигова - улиц Белова, Рокоссовского, Доценко и Пухова. В зоне поражения оказались частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра".
Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала видео ударов по областному центру.
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