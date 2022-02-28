Украинским военнослужащим будут платить по 100 тысяч гривен в месяц, - постановление Кабмина [ Редактировать ]
Украина будет платить военнослужащим по 100 тысяч гривен в месяц. Соответствующее решение принято сегодня Кабинетом Министров Украины во исполнение Указов Президента, сообщает Генштаб ВСУ.
Следовательно, в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в расчете на месяц.
Военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.
Семьям наших военнослужащих, погибших в этой войне, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.
"Об этом вчера сказал Президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня решение исполнено Кабинетом министров. И я хочу повторить слова Президента: это делается не для того, чтобы нам сказали спасибо. Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу. Кроме того, мы продолжаем делать все для усиления нашей обороноспособности на международном уровне! Спасибо за поддержку всем странам-партнерам! Слава Украине!", - добавил Министр обороны Украины Алексей Резников.
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