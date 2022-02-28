Банк России приостановил валютные интервенции. 28 февраля они не проводились. Об этом в ходе своего выступления заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РБК.

Приостановка интервенций связана с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро из-за санкций. При этом 24 и 25 февраля валютные интервенции проводились: "в четверг в объеме миллиарда долларов и в меньшем объеме в пятницу".

Правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан. При этом мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами.

Среди таких ограничений - запрет на продажу ценных бумаг нерезидентами. В Центробанке рекомендовали банкам "идти навстречу клиентам" - проводить реструктуризации кредитов, а также не назначать пени и штрафы по таким кредитам.

Напомним, что утром 28 февраля доллар в России взлетел до 166 рублей, евро - до 179.