Банк России объявил об экстренном повышении ключевой ставки до 20%.

Мера принята в связи с новыми западными санкциями против России из-за вторжения в Украину. Они в частности предполагают заморозку активов ЦБ на Западе и отключение некоторых российских банков от системы SWIFT.

Повышение ключевой ставки означает, что платежи по ипотеке и кредитам в России увеличатся примерно вдвое.