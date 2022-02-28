Платежи россиян по ипотеке и кредитам вырастут вдвое [ Редактировать ]
Банк России объявил об экстренном повышении ключевой ставки до 20%.
Мера принята в связи с новыми западными санкциями против России из-за вторжения в Украину. Они в частности предполагают заморозку активов ЦБ на Западе и отключение некоторых российских банков от системы SWIFT.
Повышение ключевой ставки означает, что платежи по ипотеке и кредитам в России увеличатся примерно вдвое.
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