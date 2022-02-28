Доллар в России взлетел до 166 рублей, евро - по 179 [ Редактировать ]
Курс доллара в России сейчас. Альфа-банк.
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