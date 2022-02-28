Мэр Броваров говорит об авианалете на город [ Редактировать ]
Мэр Броваров говорит об авианалете на город.
Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые.
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