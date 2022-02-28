До 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі [ Редактировать ]
Білоруси повідомляють, що до 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі протягом останніх 10 хвилин.
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