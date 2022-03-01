Часть Мариуполя обесточена [ Редактировать ]
По состоянию на утро 1 марта, часть Мариуполя - обесточена. Наблюдаются перебои с мобильной связью. Об этом сообщает "Україна 24".
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