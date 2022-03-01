В Черниговскую область зашли белорусские войска. Как сообщает Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, информацию подтвердил представитель регионального управления сил тероборони "Север" Виталий Кириллов.

"Беларусь вступила в войну. На Черниговщину зашли белорусские войска", - говорится в сообщении.

Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинского сообщают о передвижении военной техники с нанесенным на ней белым кругом.

Передвижение техники сопровождается приглушением мобильной связи.

Как сообщают местные жители Михайло-Коцюбинского, в 11:30 прошла белорусская колонна из 33 единиц, из которых 11 – "Грады". Мобильную связь снова глушат, едут в сторону Слабина или Пакуля.

Ранее в центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (СБ) примет решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.