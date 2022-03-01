В Сумской области состоялся первый обмен пленными (видео) [ Редактировать ]
В Сумской области состоялся первый обмен пленными. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Обменяли пятерых бойцов Сумской теробороны на одного офицера россиян. Список освобожденных украинцев:
- Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, г. Тростянец.
- Позняк Валерий Семенович, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.
- Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
- Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, Сумы.
- Солонар Олег Викторович, 1974 года, Сумы.
Напомним, что на въезде в Сумы идут уличные бои.
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