Украина может нанести удар по объектам в Беларуси - Данилов [ Редактировать ]
Украина может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение белорусских войск. Но для этого должен принять решение главнокомандующий.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона единых новостей.
"Наши войска уничтожают ту технику и ресурсы, которые есть в нашей стране. Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано. Конечно (мы это сможем, - ред.), - ответил он на вопрос, может ли Украина превентивно нанести удар по объектам в Беларуси.
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