В Киеве идет мощнейшая бомбардировка [ Редактировать ]
В Киеве российские оккупанты бомбят Русановку, Вишневое, Куреневку, Боярку и Жуляны. В Белой Церкве тоже прозвучал громкий взрыв, горит военная площадка.
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