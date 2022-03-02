Перші біженці прибули до Німеччини: як їх зустрічають [ Редактировать ]
Херцліх вількоммен! Перші, які тікають від війни, почали прибувати до Німеччини.
Як їх зустрічають німці? І яким чином Євросоюз пропонує спростити процедуру прийому біженців?
Тетяна Логунова розкаже.
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