У Єрусалимі відбувся мітинг: присутні зверталися до прем'єр-міністра та вимагали дій [ Редактировать ]
У Єрусалимі відбувся мітинг зі зверненням до прем'єр-міністра. Присутні вимагали дій.
Ізраїль все ще тримає відносно нейтральну позицію, але ті, хто прийшли до офісу глави уряду, вимагали — треба щось робити.
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