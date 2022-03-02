В Сумской области турецкие беспилотники "Байрактары" уничтожил стоянку "Градов" и около 100 танков и БТР. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Благодаря ударам "Байракторов вот такие наши с вами победы:

В ночь с 28.02 по 01.03 остановили и обезвредили колонны техники, в составе которых были:

60 танков, 4 Буки, до 10 САУ - локация: Лебединщина, вблизи с. Боровеньки. САУ до 20 единиц, БМП 20, Грады 15 - локация: Лебединщина, вблизи с. Московский Бобрик.

Ахтырский район: около 100 единиц вдоль дороги, возле населенного пункта Шевченково.

Около 100 единиц между селами Довжик и Чупаховка (танки и БТР)

Утро 1 марта:

В Ахтырском районе остановили колонну, в которой было: 4 "Искандера", всего около 80 единиц техники.

Вечер 1 марта:

Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина - "Грады". Возле с. Пустовойтовка Роменского района.

Напомним, что в Сумской области состоялся первый обмен пленными.