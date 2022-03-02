В Сумкой области "Байрактары" уничтожил стоянку "Градов" и около 100 танков и БТР - глава ОГА [ Редактировать ]
В Сумской области турецкие беспилотники "Байрактары" уничтожил стоянку "Градов" и около 100 танков и БТР. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Благодаря ударам "Байракторов вот такие наши с вами победы:
В ночь с 28.02 по 01.03 остановили и обезвредили колонны техники, в составе которых были:
- 60 танков, 4 Буки, до 10 САУ - локация: Лебединщина, вблизи с. Боровеньки. САУ до 20 единиц, БМП 20, Грады 15 - локация: Лебединщина, вблизи с. Московский Бобрик.
- Ахтырский район: около 100 единиц вдоль дороги, возле населенного пункта Шевченково.
- Около 100 единиц между селами Довжик и Чупаховка (танки и БТР)
Утро 1 марта:
- В Ахтырском районе остановили колонну, в которой было: 4 "Искандера", всего около 80 единиц техники.
Вечер 1 марта:
- Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина - "Грады". Возле с. Пустовойтовка Роменского района.
Напомним, что в Сумской области состоялся первый обмен пленными.
по теме
На шестой день идет российского вторжения врагу не удалось стремительно добиться поставленных целей. Украинская нация мощное вторжения оккупантам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 18:00 1 марта
По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 штук
Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00
Генштаб ВСУ опубликовал видео работы экипажей Bayraktar TB2, которые поразили три цели - танк противника и два зенитных ракетных комплекса "БУК". Где именно было уничтожена техника оккупантов - не сообщается.
Войска РФ стремятся взять в блокаду украинскую столицу. На Донецком направлении враг пытается блокировать Мариуполь