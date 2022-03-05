ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли в контрнаступление. Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.
Это стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за ухода подразделений так называемых "ЛДНР". Боевики начали покидать подразделения русской армии на возвращающиеся в свои дома.
Напомним, что возле Харькова полностью уничтожен 488-й мотострелковый полк РФ.
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