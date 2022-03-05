В самопровозглашенной "ДНР" ликвидирован главарь вооруженной группировки "Спарта" Владимир Жога "Воха". Об этом сообщил главарь донецких боевиков Денис Пушилин. По его данным, Жога "Воха" погиб в районе Волновахи.

Жога "Воха" в прошлом был личным водителем боевика Арсена Павлова "Моторолы", убитого в 2016 году в Донецке.

"Спарта" на оккупированных территориях Донбасса считается "одним из наиболее эффективных подразделений" ОРДЛО.

Батальон и его командование неоднократно обвиняли в негуманном обращении с пленными. "Моторола" признавал, что убивал пленных.

Напомним, что Россия провела мобилизацию в "ЛДНР" для штурма Киева и Одессы.