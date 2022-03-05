Ликвидирован один из главарей "ДНР" Владимир Жога "Воха" [ Редактировать ]
В самопровозглашенной "ДНР" ликвидирован главарь вооруженной группировки "Спарта" Владимир Жога "Воха". Об этом сообщил главарь донецких боевиков Денис Пушилин. По его данным, Жога "Воха" погиб в районе Волновахи.
Жога "Воха" в прошлом был личным водителем боевика Арсена Павлова "Моторолы", убитого в 2016 году в Донецке.
"Спарта" на оккупированных территориях Донбасса считается "одним из наиболее эффективных подразделений" ОРДЛО.
Батальон и его командование неоднократно обвиняли в негуманном обращении с пленными. "Моторола" признавал, что убивал пленных.
Напомним, что Россия провела мобилизацию в "ЛДНР" для штурма Киева и Одессы.
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