Главари "ДНР" и "ЛНР" просят Путина помочь отразить "агрессию Киева" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь "в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Главы двух "республик" в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении "агрессии вооруженных сил и формирований Украины".
Пушилин и Пасечник в обращении к Путину указали на "обострение ситуации" на Донбассе и "угрозы со стороны Киева".
Напомним, что президент России Владимир Путин 21 февраля поддержал решение признать "ДНР" и "ЛНР" в качестве суверенных государств. Об этом просили главари самопровозглашенных "республик", с таким обращением к нему обратились и лидеры парламентских фракций в Госдуме.
Как сообщали "Подробности", до 17:00 23 февраля на Донбассе зафиксировали 59 вражеских обстрелов, 54 из которых велись с применением тяжелого вооружения. В результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.
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