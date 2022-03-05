Под Броварами и Ирпенем ВСУ накрыли огнем группировки противника [ Редактировать ]
На подступах к Броварам Киевской области, в районе населенного пункта Победа, ВСУ нанесли авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов. Потери противника уточняются, сообщает генштаб ВСУ.
Кроме того, подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.
Колонна российской техники, которая из Ирпеня шла на Стоянку для прорыва на Горениче, разбита украинскими ВСУ с воздуха. Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар.
Ранее "Подробности" написали о том, какие участки в Киевской области наиболее сложные.
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