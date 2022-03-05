Трое украинских разведчиков трагически погибли на заданиях: среди них Денис Киреев [ Редактировать ]
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о гибели трех своих разведчиков. Среди них известный украинский банкир Денис Киреев.
Об этом сообщается в Facebook разведывательного органа.
При выполнении специальных заданий погибли:
- Доля Алексей Иванович;
- Чибинеев Валерий Викторович;
- Киреев Денис Борисович.
"Они погибли, защищая Украину, а их чин приблизил нас к победе!",- заявили в ГУР.
Отметим, по данным некоторых украинских СМИ, Денис Киреев присутствовал на первом раунде переговоров Украины и России на белорусской границе. Его участие в украинской делегации официально не заявлялось, однако на фотографиях с переговоров был замечен человек, похожий на Киреева.
Денис Киреев - известный украинский банкир. В 2006-2012 годах был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка. В период с 2010 по 2014 год занимал должность первого заместителя главы правления Ощадбанка. Затем занимался управлением частных фондов.
по теме
В Сети показали кадры из аэропорта Гостомеля после обстрела войсками РФ
По состоянию на утро воскресенья, 27 февраля, Новая Каховка - под контролем России
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили условия доступа гуманитарной помощи
Также Джастин Трюдо сказал, что у его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии