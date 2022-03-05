Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о гибели трех своих разведчиков. Среди них известный украинский банкир Денис Киреев.

Об этом сообщается в Facebook разведывательного органа.

При выполнении специальных заданий погибли:

Доля Алексей Иванович;

Чибинеев Валерий Викторович;

Киреев Денис Борисович.

"Они погибли, защищая Украину, а их чин приблизил нас к победе!",- заявили в ГУР.

Отметим, по данным некоторых украинских СМИ, Денис Киреев присутствовал на первом раунде переговоров Украины и России на белорусской границе. Его участие в украинской делегации официально не заявлялось, однако на фотографиях с переговоров был замечен человек, похожий на Киреева.

Денис Киреев - известный украинский банкир. В 2006-2012 годах был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка. В период с 2010 по 2014 год занимал должность первого заместителя главы правления Ощадбанка. Затем занимался управлением частных фондов.