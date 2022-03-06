В МВД назвали города, где ситуация очень сложная [ Редактировать ]
В ряде городов Сумской, Киевской и Харьковской области, а также в Мариуполе сложилась очень сложная ситуация из-за вражеских обстрелов и атак российских оккупационных войск. Об этом свидетельствует заявление главы МВД Вадима Денисенко в эфире "Единые новости".
Противник продолжал минувшей ночью обстрелы Харькова, Мариуполя и Ахтырки. Также российские солдаты занимались разграблением города Тростянец, в котором практически отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Хлеб там выпекать и раздавать бесплатно жителям удается только местным фермерам.
По словам советника министра, город Мариуполь сейчас на грани гуманитарной катастрофы.
На подступах к столице сосредоточена огромная армада российской техники. Ситуация в Ирпене, Буче, Гостомеле сверхсложная.
Он добавил, что по оперативным данным, сейчас захватчики хотят прорваться в Лубны, а с другой стороны - в каневскую ГЭС.
По прогнозам Денисенко, это воскресенье, 6 марта, для украинцев будет непростым.
по теме
Голова, керівництво та депутатський корпус Чернівецької обласної ради звертаються до лідерів США, Франції, Німеччини, Великобританії, Генерального Секретаря НАТО
Сьогодні, 5 березня 2022 року, на десятій позачерговій сесії обласної ради депутати звернулися з закликом до глав держав та урядів
Депутати місцевих рад Херсонщини звернулися до НАТО та інших країн на підтримку прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною
В неділю, 6 березня, міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско
В воскресенье, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины