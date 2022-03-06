Начальник Генерального штаба Беларуси, заместитель министра оборона страны Виктор Гулевич подал в отставку. В сети опубликовали его заявление об отставке.

Оно вызвано тем, что не удается найти желающих воевать против Украины.

Напомним, что Алекандр Лукашенко заявил, что белорусских войск нет и не будет в Украине.