Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку (документ) [ Редактировать ]
Начальник Генерального штаба Беларуси, заместитель министра оборона страны Виктор Гулевич подал в отставку. В сети опубликовали его заявление об отставке.
Оно вызвано тем, что не удается найти желающих воевать против Украины.
Напомним, что Алекандр Лукашенко заявил, что белорусских войск нет и не будет в Украине.
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