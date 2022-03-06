Киев ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля - Арестович [ Редактировать ]
Украинские власти ведут переговоры о том, чтобы организовать эвакуацию из Гостомеля и Бучи в Киевской области, которые постоянно обстреливают российские войска. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканалов.
Сейчас на высшем уровне этот вопрос обсуждается с международными гуманитарными институтами через посредников с россиянами для того, чтобы дать выход из Бучи и Гостомеля... Враг захватил Бучу и Гостомель практически, там удерживают наших жителей фактически в заложники. И оцепил Мариуполь... Что касается зеленых коридоров, я думаю, что этот вопрос будет решаться.
По словам Арестовича, в Гостомеле и Буче украинские войска отошли на новые позиции, чтобы не подвергать опасности мирные дома, - и россияне туда зашли, ранили много детей и не дают их эвакуировать. Дети сидят по подвалам, есть раненые и погибшие дети.
На северо-западе Киева враг "окончательно запутался" - и там украинские войска наносят ему и ракетные, и воздушные удары, и наземные войска сдерживают.
Ирпень географически - это тупик, россиянам там нечего делать. Если они внимательно посмотрят на карту, они поймут, что Ирпень - не вариант.
В том, какие участки в Киевской области наиболее сложные можно почитать тут.
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