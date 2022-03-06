Оккупанты обстреливают жилые дома в Гостомеле [ Редактировать ]
Оккупанты обстреливают жилые дома в Гостомеле. Горит ЖК "Чешский двор".
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