Российские власти планируют обстрел своих территорий для оправдания агрессии в Украине - СНБО [ Редактировать ]
Российские власти планируют обстрел своих территорий для оправдания агрессии в Украине. Об этом сообщает СНБО.
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