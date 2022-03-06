"Оккупанты сознательно и цинично убивают украинских детей" - Елена Зеленская [ Редактировать ]
Супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины Елена Зеленская заявила о том, что оккупанты убивают украинских детей. Сознательно и цинично. Наши дети. Ранение во время обстрела. 18-месячного Кирилла из Мариуполя родители под огнем довезли в больницу. Но медики уже ничем не могли помочь.
Арсений, 14 лет.
В голову мальчика попал осколок снаряда. Медики не смогли доехать под огнем, Арсений истек кровью. Его родную тетю убили, а родители чуть не погибли под обстрелами, пытаясь забрать тело своего ребенка.
Алиса из украинского города Ахтырка. Она не дожила своего 8-летия. Во время обстрелов погибла вместе дедушкой, который закрыл ее собой.
Полина из Киева.
Погибла при обстрелах на улицах столицы вместе с родителями и братиком. Сестричка – в тяжелом состоянии.
Софийка, 6 лет.
Расстреляна в машине вместе с полуторомесячным братиком, мамой, бабушкой и дедушкой. Семья пыталась выехать из Новой Каховки и встретила наступающие российские войска.
Я должна об этом рассказать. В Украине уже более 38 погибших детей. И из-за обстрелов мирных городов эта цифра может увеличиваться прямо сейчас!
Когда в России говорят, что не воюют с мирным населением – покажите им эти фотографии! Это лица детей, которые никогда не станут взрослыми.
"Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы российские войска перестали стрелять и согласились на гуманитарные коридоры?", - пишет Елена.
Скольким еще предстоит истечь кровью и погибнуть от голода, чтобы они перестали уничтожать гражданский транспорт и пропустили гуманитарные миссии?
Такой коридор нужен прямо сейчас в самых горячих городах и селах Украины – сотни детей умирают там в подвалах без еды, медицинской помощи. Связи с ними нет уже неделю, оккупанты расстреливают семьи и волонтеров при попытке выезда или въезда.
Я обращаюсь ко всем честным СМИ мира! Расскажите эту ужасную правду: русские захватчики убивают детей. И делают это сознательно, стреляя на поражение и не пропуская гуманитарную помощь. Покажите это русским матерям – пусть знают, ЧТО их сыновья делают в Украине.
Покажите эти фото русским женщинам – ваши мужчины, братья, соотечественники убивают таких же детей, как ваши! И вы лично ответственны за смерть каждого украинского ребенка, поскольку даете молчаливое согласие на эти преступления.
Страны НАТО: закройте наконец небо от российских самолетов! Спасите наших детей, чтобы завтра не гибли ваши!
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