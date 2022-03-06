В сторону Харькова из России летят вертолеты [ Редактировать ]
В сторону Харькова из России летят вертолеты, вероятно, враг будет высаживать десант.
Об этом заявил военный журналист Андрей Цаплиенко.
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