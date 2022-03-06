В Сибири и на Дальнем Востоке России проходят акции против войны с Украиной (видео)

В России начались назначенные на 6 марта антивоенные акции. В Новосибирске, по данным издания "Тайга.Инфо", на антивоенной акции задержали 96 человек. В Иркутске, как сообщает "Иркутский инсайдер", задержаны 18 человек