Напад Росії: яка ситуація у Київській області [ Редактировать ]
В неділю, 6 березня, український державний та громадський діяч Олексій Кулеба розповів про те, яка зараз ситуація на Київщині.
Він доклав про те, що відбувається в Ірпені, про запеклі бої за Гостомель і Бучу.
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