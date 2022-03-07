Украина получит огромную партию станций приема спутникового интернета StarLink [ Редактировать ]
Украине предоставят огромную партию станций приема спутникового интернет StarLink. Тысячи станций передаст Киеву Словения.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.
По его словам, Словения собирает все доступные в Европейском Союзе станции приема спутникового интернета StarLink.
Ожидается, что речь идет о пяти тысячах единиц. Их передадут в ближайшие дни.
Starlink – платформа из сети спутников, которые на орбите между собой взаимодействуют на частоте около 10 тысяч ГГц с помощью лазерного луча.
Связь обеспечивается с наземными станциями и пользовательскими терминалами Ка-антенами через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц. Скорость интернета – около 1Гбит/с для абонента. Пользоваться им можно будет из любой точки земли.
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