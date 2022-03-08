Украинцам рекомендовали не ехать в ЕС через Польшу [ Редактировать ]
Государственная таможенная служба рассказала о наименее и наиболее загруженных пунктах пропуска на западной границе Украины. При этом украинцам советуют не ехать в ЕС через Польшу. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
Подавляющее большинство выезжающих из страны украинцев пересекают границу с Польшей. Самые большие очереди наблюдаются на пунктах "Шегини" и "Краковец". Меньше загружены "Устилуг" и "Ягодин".
Пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой загружены минимально или вообще пусты.
Свежие данные о длине очередей на границах таможенники наносят на интерактивную карту, которую можно посмотреть по этой ссылке.
Отметим, по данным ООН, из Украины с начала новой агрессии России выехали более 1,7 миллиона граждан. Преимущественно - это женщины, дети и пожилые люди.
При этом в ряды территориальной обороны в Украине уже стали более 100 тысяч защитников.
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