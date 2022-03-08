Число беженцев, спасающихся от российского вторжения в Украину, в настоящее время увеличилось до 2 миллионов.

Данные на 8 марта обнародовал глава агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН Филиппо Гранди. Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня отток беженцев из Украины достигает двух миллионов человек", - написал Филиппо Гранди и добавил "два миллиона".