Число беженцев из Украины выросло до 2 миллионов - ООН [ Редактировать ]
Число беженцев, спасающихся от российского вторжения в Украину, в настоящее время увеличилось до 2 миллионов.
Данные на 8 марта обнародовал глава агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН Филиппо Гранди. Об этом сообщает Reuters.
"Сегодня отток беженцев из Украины достигает двух миллионов человек", - написал Филиппо Гранди и добавил "два миллиона".
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