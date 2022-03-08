Сообщения украинских граждан о передвижении вражеской техники в специальный чат-бот приносят пользу в войне против российских оккупантов.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Госспецсвязи.

Ведомство проинформировало, что бот в Telegram @stop_russian_war_bot ежедневно приносит новые трофеи. В этот раз СБУ получила координаты вражеской техники с отметками V в Киевской области.

"Их проверили и передали военным. Результат – на фото: пламенные "приветы" оккупантам. Значит, как бы они ни маркировали свои боевые машины, мы знаем, что наша "задача будет выполнена" точно – мы уничтожим их!" – говорится в заявлении Госспецсвязи.