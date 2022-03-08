В Польше из-за наплыва украинцев-беженцев в обменниках становится сложнее обменять гривны. Некоторые обменные пункты вообще не принимают украинские деньги, поскольку конвертация в злотые не окупается. Об этом сообщает издание inPoland.

Украинцы в Польше в последние дни сдают национальной валюты очень много, в то время как спроса на гривны в стране почти нет. Обменникам стало невыгодно принимать их. Только в первую неделю войны украинские граждане сдали в пункты обмена Польши девять миллионов гривен, а продали обменники - 750 тысяч гривен.



Однако некоторые компании, понимая ситуацию, продолжают покупать без заработка украинские деньги по фиксированному курсу: 1 злотый - 9 гривен.

Без спекулятивных изменений курса обменять деньги можно по адресам в Варшаве - ул. Свентокшиский, 32, пл. Конессера, 10; во Вроцлаве - ул. Олавской 9; в Катовице - ул. 3-го Мая, 18; в Гдыне - на аллее Победы, 256.

Эксперты советуют на случай такой ситуации при выезде за границу - хранить "кровные" на банковских картах. Обменять валюту можно заранее в украинских банках или обменниках. Специалисты утверждают, что подобное наблюдается не только в Польше, но и в других странах Европы, в частности, в Словакии.