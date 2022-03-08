Херсонщина закликає НАТО закрити небо над Україною [ Редактировать ]
Місцеві ради, громади та мешканці Херсонської області звертаються до держав-членів НАТО з підтримкою прохання Президента України про закриття неба над Україною для російської авіації.
Текст звернення:
"Президенту США Джо Байдену
Президенту Франції Еммануелю Макрону
Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу
Прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону
Генеральному Секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу
Урядам та парламентам країн-членів НАТО
Послам та дипломатичному корпусу всіх держав НАТО
Звернення щодо закриття повітряного простору над Україною
Ми, жителі Херсонської області звертаємося до вас на підтримку прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.
В Україні йде жорстока війна. Агресор - Російська Федерація - обстрілює наші міста і села, знищує інфраструктуру та промисловість. Гинуть тисячі невинних мирних жителів, серед яких літні люди, жінки, діти. Гинуть наші військові.
Закликаємо вас негайно закрити повітряний простір над Україною! Це єдиний варіант гарантувати безпеку мирним українцям, убезпечити нашу країну та світ від можливих екологічних і техногенних катастроф.
Загиблі та поранені діти, жінки, зруйновані інфраструктура міст, сіл і підприємств, лікарні, школи, дитячі садки, – така ціна вашого зволікання.
Рішення, яке врятує тисячі людських життів, у вас на столі. Саме час проявити свою сміливість, відповідальність та рішучість перед всім світом. Ви можете увійти в історію як політики, які зробили все можливе, щоб зупинити жорстоке кровопролиття та не допустити тисячі людських жертв в цивілізованій Європі у XXI столітті.
Підтримайте нашу країну у боротьбі з російськими окупантами!"
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Місцеві ради, громади та мешканці Житомирської області звертаються до держав-членів НАТО з підтримкою прохання Президента України про закриття неба над Україною для російської авіації.