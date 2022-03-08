Беларусь потеряет $3 млрд из-за прекращения торговли с Украиной [ Редактировать ]
Украина заняла вторую строчку среди стран-импортеров белорусской продукции, оттуда поступает много сырья, комплектующих и потребительских товаров.
Прекращение торговли с Украиной чревато серьезными проблемами для разных секторов белорусской экономики.
Беларусь потеряет $3 млрд из-за прекращения торговли с Украиной
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