Шли 4 км под артиллерийским огнем: автобус с беженцами из Макарова обстреляли [ Редактировать ]
Источник: Киевская служба спасения
В Житомирской области обстреляли автобус с беженцами из Макарова. Люди с детьми на руках шли четыре километра под артиллерийскими обстрелами. Об этом сообщает мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Автобус с беженцами из Макарова попал под обстрелы. Люди шли четыре километра под артобстрелами с детьми на руках! В Житомире они остановились около кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, которым они ехали, выбиты окна.
Он сообщил, что беженцев накормили в кафе и обеспечили водой. А после этого пересадили в другие автобусы и отправили далее – на Запад Украины.
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