В Житомирской области обстреляли автобус с беженцами из Макарова. Люди с детьми на руках шли четыре километра под артиллерийскими обстрелами. Об этом сообщает мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Автобус с беженцами из Макарова попал под обстрелы. Люди шли четыре километра под артобстрелами с детьми на руках! В Житомире они остановились около кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, которым они ехали, выбиты окна.

Он сообщил, что беженцев накормили в кафе и обеспечили водой. А после этого пересадили в другие автобусы и отправили далее – на Запад Украины.