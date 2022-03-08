Ізраїль продовжує надсилати в Україну гуманітарну допомогу: проте влада засуджує агресію Росії лише на словах [ Редактировать ]
Ізраїль продовжує збір та надсилання гуманітарної допомоги в Україну.
Зібрано тони ліків, продуктів, предметів першої необхідності.
Частину вже відправлено. Ізраїльтяни збирають гроші, але офіційний Єрусалим, як і раніше, засуджує агресію лише на словах.
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Допомагають уряди різних країн, організації та просто громадяни.
Добровольці, які ще нещодавно записували спогади ветеранів Другої Світової Війни, нині допомагають українській армії і забезпечують їх засобами захисту.
Активісти там так часто збирають демонстрації, що навіть розробили спеціальний додаток про мітинги.
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