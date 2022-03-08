Социальная сеть Instagram перестанет показывать подписки пользователей в России и Украине. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба компании Meta.

"Чтобы защитить сообщества в Украине и России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах", - уточняет компания.