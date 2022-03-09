Уже около двух недель в Черном море продолжает гореть нефтяной танкер под флагом Молдовы. Он вспыхнул после удара российских военных. Об этом сообщает CNN.

PBC Planet Labs заявила, что во вторник они получили новое спутниковое изображение, на котором виден большой столб черного дыма, исходящий от танкера. Он плывет примерно в 32 километрах к востоку от Одессы.

25 февраля генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что судно, плывущее под флагом Молдовы, в 19 километрах к югу от порта Южный, было повреждено российским кораблем.

По данным Минобороны Украины, корабль перевозил 600 тонн мазута и дизельного топлива, когда его поразила российская ракета. 10 человек экипажа - россияне. Украина первой предоставила им помощь. В конце концов экипаж спасли, однако двое россиян имеют тяжелые травмы.

В ходе войны России против Украины были захвачены несколько украинских кораблей. Захваты совершали в Черном море.

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