США отклонили предложение Польши о передаче истребителей МиГ-29 [ Редактировать ]
Фото: Reuters
США отклонили предложение Польши о передаче своих истребителей МиГ-29 на базу США в Германии как способ пополнить ВВС Украины для защиты от вторжения российских сил. Об этом сообщает Reuters.
по теме
Prev Next
09 марта 2022 07:58 Россия стремительно теряет военную технику в Украине - CNN
По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине
08 марта 2022 18:56 "Украина никогда не будет захвачена Путиным" - Байден
Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден заявил о том, что Украина никогда не будет захвачена Путиным
08 марта 2022 07:55 "Может затронуть весь мир: Зеленский предупредил об угрозе
Посягательство на свободу может затронуть весь остальной мир
07 марта 2022 08:14 США ведут секретные переговоры с ключевым союзником Кремля - The Washington Post
Соединенные Штаты ведут секретные переговоры с правительством Венесуэлы, ключевым союзником Кремля в регионе
02 марта 2022 07:18 Байден объявил войну российским олигархам
Президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием