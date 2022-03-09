В Харькове возобновлено украинское телевизионное вещание [ Редактировать ]
В Харькове возобновлено украинское телевизионное вещание. Об этом сообщает Госспецсвязи.
Напомним, что телебашня в Харькове пострадала от обстрела оккупантами 6 марта.
В настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель - UA Харьков.
Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:
- На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.
- На Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество - 360р или 480р - этого будет достаточно).
- На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.
- В "Дії". Для этого необходимо обновить приложение.
Кроме того, слушайте украинское радиовещание через интернет-радио: radioplayer.ua
Напомним, что оккупанты захватили телебашню в Мелитополе.
по теме
Российский генерал, который отдал приказ бомбить Харьков родился в Чугуеве (город под Харьковом, где с советских времен находится военный аэродром). Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова (уроженка Харькова)
ВСУ взорвали мост на дамбе через Северский Донец в поселке Старый Салтов Харьковской области. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко
Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Об этом сообщают Сухопутные войска Украины
ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали один из районов Харькова. Об этом сообщил главы Харьковской ОГА Олег Синегубов
В Харьковской области вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры