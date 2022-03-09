В Харькове возобновлено украинское телевизионное вещание. Об этом сообщает Госспецсвязи.

Напомним, что телебашня в Харькове пострадала от обстрела оккупантами 6 марта.

В настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель - UA Харьков.

Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:

На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

На Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество - 360р или 480р - этого будет достаточно).

На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

В "Дії". Для этого необходимо обновить приложение.

Кроме того, слушайте украинское радиовещание через интернет-радио: radioplayer.ua

Напомним, что оккупанты захватили телебашню в Мелитополе.