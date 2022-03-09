Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о выделении 2 миллиардов евро в рамках начального пакета помощи "жителям, компаниям и странам", затронутым событиями российским вторжением в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

2 млрд евро будут направлены на "поддержание устойчивости и жизни" в Украине и странах, принимающих украинских беженцев. Приоритеты включают в себя финансирование торговли, ликвидность в чрезвычайных ситуациях, энергетическую безопасность и муниципальные услуги.

В Украине за счет средств профинансируют управление долгом и реструктуризацию, торговлю, в частности - энергетический импорт и срочную поддержку ключевых реформ.

Финансирование, в частности, можно будет потратить для поддержки украинских компаний с помощью отсроченных ссуд, поддержания ликвидности и финансирования торговли. Если возможно, предприятиям будет предоставлена ​​помощь в переезде, чтобы их работа могла продолжаться.

Также предусмотрена программа реконструкции, которая начнется, когда "разрешится ситуация" в стране. Речь идет о восстановлении средств существования и бизнеса, критической инфраструктуре, предоставлении услуг.

Ранее сообщалось о том, что Европейский инвестбанк предоставит Украине 668 млн евро финансовой помощи.