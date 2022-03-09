"У нас есть всего 48 часов": гендиректор ЧАЭС предупредил об атомной катастрофе [ Редактировать ]
Дизельного топлива на Чернобыльской атомной электростанции, которая оказалась без электроснабжения, хватит всего на 48 часов. И это может привести к непоправимой экологической катастрофе. Об этом предупреждает в своей записке и.о. гендиректора ЧАЭС Валерий Сейда.
У нас есть всего 48 часов.
После этого контроль за ядерноопасными объектами будет полностью утрачен. По информации диспетчерского центра, причиной обесточивания является обрыв линии электропередачи, место обрыва пока неизвестно. Для восстановления электроснабжения необходимо срочно предоставить коридоры для ремонтных бригад.
"Подробности" написали о том, чем грозит обесточивание хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС.
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