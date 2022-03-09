Чернобыльская АЭС и Славутич полностью обесточены - "Укрэнерго" [ Редактировать ]
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В результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС и город Славутич. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен.
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